Последние новости о коронавирусе в нашей стране

На 3 октября число зараженных COVID-19 в мире достигло отметки в 34,5 миллиона человек.

Коронавирус в России: последние новости

По данным на утро 03.10.2020, в РФ зарегистрировано 1 204 502 случай коронавируса. Вылечить специалистам удалось 975 859 пациента, а скончались 21 251.

Большинство умерших были пожилого возраста, кроме коронавируса у них был целый ряд других заболеваний. Люди старше 65 лет попадают в группу риска, поэтому при обнаружении симптомов их обязательно госпитализируют.

Чтобы ограничить рост числа заразившихся, апрель и начало мая Владимир Путин объявил нерабочими. Это не коснулось сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения: социальные льготы продлили автоматически, а больничные решили рассчитывать из суммы одного МРОТ.

С 12 мая в стране завершился период нерабочих дней. Однако режим самоизоляции не был отменен в большинстве регионов. Владимир Путин поручил главам субъектов самостоятельно решать, когда там можно отменить карантинные меры. В некоторых частях России власти пошли на смягчение ограничительных мер. В Москве режим самоизоляции отменен с 9 июня.

Коронавирус в Москве



По данным на 03.10.2020, в Москве COVID-19 выявили у 300 613 жителей (за весь период). Всего в городе умерли 5 314 человека. Выздоровели после лечения в столице 252 087 зараженный.

Чтобы уменьшить число новых пациентов с таким же диагнозом, власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также на время был отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и студентов – эта мера должна снизить количество людей в автобусах и метро. С 9 июня социальные карты вновь заработали.

Кроме того, в Москве ранее перестали функционировать все магазины, кроме продуктовых. Были закрыты крупные парки, рестораны и другие места общественного питания.

Ужесточили и режим самоизоляции: всех жителей столицы обязали находиться на домашнем карантине. С 15 апреля на улицу стало можно выходить только со специальным пропуском, но это не касалось походов в магазины, аптеки, чтобы выбросить мусор и погулять с собакой.

Москвичи смогли заниматься спортом и гулять в парках по особому графику. С 1 июня открылись непродовольственные магазины. При этом все жители города были обязаны носить маски и перчатки.



С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска: теперь общественные места можно посещать без ограничений. Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники и ряд других организации. С 16 июня в столице открылись летние веранды, зоопарки, музеи и библиотеки. Масочный режим в городе при этом сохранялся.



Еще часть ограничений власти сняли с 23 июня. Заработали рестораны и кафе, фитнес-клубы, детские сады, ЗАГСы и учреждения соцзащиты.

Следующий этап снятия ограничений начался 13 июля. Возобновили работу образовательные учреждения, парки культуры, центры досуга, аттракционы, детские лагеря. Кроме того, маски стали обязательными только в общественных местах – на улицах теперь можно ходить без них.

А с 1 августа в Москве вновь открылись театры, кинотеатры и концертные залы. При этом заполнять помещения зрителями разрешают не больше, чем наполовину.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране постепенно улучшается, а число новых зараженных за сутки становится меньше. Москва прошла пик по заболеваемости COVID-19, а другим регионам это еще только предстоит.

В середине августа в России зарегистрировали и запустили в производство первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Первыми прививку получат "группы риска" – правоохранители, водители, учителя и т.д. Вакцинирование будет строго добровольным.

Глава Минздрава РФ Павел Мурашко заявил, что вакцинация для групп риска, медработников, педагогов будет проводиться исключительно на добровольной основе.

