Неизвестный разгромил в Подмосковье чужое авто кирпичом

Возбуждено уголовное дело

Полиция задержала в Подольске мужчину, расколотившего автомобиль кирпичом. Сумма ущерба оценена в 200 тыс. рублей.

О действиях нарушителя порядка стало известно от 44-летней женщины, которая является владельцем испорченного имущества. К припарокованному авто подожел неизвестный, который начал бить ногами и кирпичом по кузову, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 35-летний мужчина, который родился во Владимире и был многократно судим.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный оставлен под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее стало известно, что в Домодедово правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя столицы двухлетней давности. В июле 2018 года в полицию поступило заявление от родственников жертвы, которые сообщили, что мужчина покинул дом и не вернулся.


Егор МАЛКОВ

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