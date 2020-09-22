Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Полиция задержала музыканта Эльмина Гулиева, который известен под псевдонимом Эллей. Ранее артист на своем автомобиле марки "Инфинити" сбил пешеходов в одном из районов Москвы.
В отношении музыканта уже возбудили уголовное дело, передает "LIFE". К слову, это уже не первый раз, когда Эллей становится виновником аварии. Артист часто игнорирует красный сигнал светофора и коллекционирует штрафы.
Напомним, что вчера водитель иномарки сбил пешеходов и влетел в стену здания. В результате аварии пострадали два пешехода и двое пассажиров. У спутницы артиста зафиксировали сотрясение и перелом таза.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться