Сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера задержали

Возбуждено уголовное дело

Полиция задержала музыканта Эльмина Гулиева, который известен под псевдонимом Эллей. Ранее артист на своем автомобиле марки "Инфинити" сбил пешеходов в одном из районов Москвы. 

В отношении музыканта уже возбудили уголовное дело, передает "LIFE". К слову, это уже не первый раз, когда Эллей становится виновником аварии. Артист часто игнорирует красный сигнал светофора и коллекционирует штрафы. 

Напомним, что вчера водитель иномарки сбил пешеходов и влетел в стену здания. В результате аварии пострадали два пешехода и двое пассажиров. У спутницы артиста зафиксировали сотрясение и перелом таза.


Юлия МИХАЙЛОВА

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