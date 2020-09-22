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В Тверской области, в лесу упал военный истребитель Су-30. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Как пишет РИА "Новости", летчики, которых на борту было двое, не пострадали. Они катапультировались, а после приземления вышли на связь и были эвакуированы на базу.
На земле разрушений нет. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Комиссия выяснит причины крушения самолета.
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