Гендиректор Akron Holding Павел Морозов задержан СК РФ

Гендиректор Akron Holding Павел Морозов задержан СК РФ
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Бизнесмена забрали на допрос по делу о неуплате налогов

Генеральный директор компании ГК Akron Holding Павел Морозов сегодня утром был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ. Об этом "Утро.ру" сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе организации от комментариев отказались, добавив, что офис работает в штатном режиме.

8 сентября 2020 года СК РФ провел обыски в офисе Akron Holding в Тольятти. В компании интерес следователей пояснили претензиями налоговой службы к одной из организаций, входящей в группу компаний. По словам представителя Akron Holding, речь идет о сумме в 400 млн рублей. Однако источники "РИА Новости" сообщали, что дело касается неуплаты миллиардов рублей налогов.

Связаться с Павлом Морозовым не удалось, его абонентский номер находится вне зоны действия сети.

Ольга ФЕДОРОВА

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