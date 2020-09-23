Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
627 новости
В районе Рязанки прозвучал громкий хлопок, который серьезно напугал жителей района Москвы – они приняли его за взрыв. Сразу после этого вверх поднялся густой черный дым. На место вызвали спасателей.
Как передает телеканал "360", оказалось, что загорелись строительные материалы. Сейчас сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. Информацию о взрыве они не подтвердили. Данных о пострадавших нет. Сообщается, что огонь удалось локализовать.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться