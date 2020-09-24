В Подмосковье от побоев внука умерла пенсионерка

Мужчине предъявили обвинение

В Серпухове разыгралась трагедия. Внук избил бабушку до смерти. Об этом сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета.

Это произошло 22 сентября. В приступе агрессии 30-летний мужчина набросился на пенсионерку, которой исполнился 91 год, и стал избивать ее. Пожилая женщина умерла, передает ГСУ СКР. Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Место преступления осмотрено. Подозреваемый и соседи допрошены. Необходимые экспертизы проведут в ближайшее время. Решается вопрос об аресте внука, отмечает "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей