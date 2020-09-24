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В подмосковном Одинцово произошла авария на железнодорожном переезде. Электричка столкнулась с легковой машиной. Водитель автомобиля пострадал.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за нарушения автомобилистом правил дорожного движения. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Пострадавший водитель получил травмы. В связи с аварией движение пригородных поездов задержали на 15 минут, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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