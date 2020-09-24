Подмосковная электричка протаранила легковушку: есть пострадавшие

Водитель поезда не успел затормозить перед автомобилем

В подмосковном Одинцово произошла авария на железнодорожном переезде. Электричка столкнулась с легковой машиной. Водитель автомобиля пострадал.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за нарушения автомобилистом правил дорожного движения. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Пострадавший водитель получил травмы. В связи с аварией движение пригородных поездов задержали на 15 минут, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей