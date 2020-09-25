Сын Ефремова погиб в ДТП

Сын Ефремова погиб в ДТП
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Машина врезалась в большегруз

Сын бывшего главы Архангельской области Анатолия Ефремова Алексей скончался после страшной аварии. Он сидел на пассажирском месте внедорожника своего друга, предпринимателя Анатолия Лихачева. 

Как выяснил телеграм-канал "112", сам водитель получил травмы и попал в больницу. Как пишет телеканал РЕН ТВ, он отказался проходить медосвидетельствование. Его машина влетела в фуру, которая ждала разгрузки около магазина. Мужчина, который был за рулем грузовика, спал и не пострадал. 

Как отмечает пресс-служба МВД по региону, сообщившая о ДТП без упоминания имен, водитель внедорожника не справился с управлением. Правоохранители выясняют детали происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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