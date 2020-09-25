СМИ: в Москве угнали машину с грудным ребенком

Также в салоне осталась мама малыша

Вопиющий инцидент произошел в Новой Москве. По данным СМИ, злодей напал на владельца автомобиля Lexus и угнал машину вместе с его женой и ребенком.

В столице было объявлено о проведении спецоперации. Информацией о случившемся с АГН "Москва" поделились источники в органах правопорядка. По имеющимся данным, злоумышленник избил водителя и скрылся на его машине. В салоне в этот момент находилась женщина с грудным ребенком.

Как отмечает телеканал "360", официального подтверждения сведений пока не было. Так же нет информации о пострадавших.

Ольга ФЕДОРОВА

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