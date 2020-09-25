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В подмосковном Солнечногорске погибла женщина. Гражданский муж приревновал даму и, задушив ее, выбросил из окна. Об этом сообщили в региональном ГСУ СКР.
Как установлено, 24 сентября между 22-летним молодым человеком и его 36-летней сожительнией вспыхнула ссора. Словесная перепалка закончилась трагически. Парень задушил женщину и выкинул ее тело со второго этажа, отметили в пресс-службе ведомства.
Идет следствие. Место ЧП осмотрено. Полицейские задержали и допросили подозреваемого. Вопрос о его аресте решается, пишет "Подмосковье сегодня".
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