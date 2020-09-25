В Подмосковье пресекли "сходку" криминальных авторитетов

У одного из задержанных изъяли наркотические вещества

Правоохранительные органы пресекли в подмосковных Мытищах так называемую "сходку" преступников, которые при встрече собирались обсудить разделение городской территорий на сферы влияния. Полицейские задержали восьмерых мужчин.

Семерым задержанным назначили по 15 суток за неповиновение сотруднику полиции в соответствии с законом. У одного из участников обнаружили наркотические вещества в двух свертках.

После изъятия полиция провела обыск в его квартире, где также обнаружили одно из веществ, которое направили на установление происхождения, несколько гаджетов, включая телефоны и ноутбук. Там же найдено несколько паспортов на разные имена, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В отношении последнего задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ, передает ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что на севере столице в одном из жилых домов произошла стрельба: неизвестный проник в квартиру к женщине с детьми и убил всех присутствующих.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей