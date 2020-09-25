Полиция раскрыла в Реутове кражу на сотни тысяч рублей

В отделение поступила информация об автоугоне

Полицейские задержали в подмосковном Реутове 26-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Заявление в правоохранительные органы поступило от 50-летнего мужчины.

Он сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль, припаркованный на улице. После проведенных мероприятий правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступного деяния, предусмотренного в статье "Кража". В настоящее время подозреваемый находится под стражей в соответствии с вынесенным судебным решением, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Сумма причиненного ущерба оценена в 260 тыс. рублей, передает ГУ МВД по региону.

Ранее стало известно, что в Подмосковье охранник обчистил кассу своего работодателя на сотни тысяч рублей. Теперь двадцатилетнему задержанному грозит заключение в местах лишения свободы.

Егор МАЛКОВ

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