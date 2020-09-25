В аварии погибло более 20 человек

Под Харьковом разбился легкомоторный военный самолет Ан-26 через во время захода на аэродром возле Чугунвы. Очевидцы сообщают, что место происшествия объято огнем. Авария произошла вблизи автомобильной дороги. Сообщается, что он перевозил курсантов.

В МВД указали, что всего в самолете летели 28 человек: 7 членов экипажа и 21 курсант. Спасатели заявили, что в аварии погибли 22 человек. По слухам, один из военных успел выпрыгнуть с парашютом до катастрофы. Двоих человек увезла скорая с 90% ожогов тела. Судьба еще четырех неизвестна. Сейчас пожар после крушения удалось потушить.

На Харківщині впав військовий літак: на місці працюють рятувальники та поліцейські Сьогодні о 20 50 і поблизу м. Чугуїв... Опубликовано МВС України Пятница, 25 сентября 2020 г.

Как передает украинское издание "112", на месте работает оперативная следственная группа. Также на место уже выехал Владимир Зеленский, предполагается, что он будет там в субботу.

В Чугуеве расположена 203 учебная авиабригада. Что могло стать причиной катастрофы пока неизвестно.