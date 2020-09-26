Последние новости по крушению Ан-26 под Чугуевым

Последние новости по крушению Ан-26 под Чугуевым
Фото: Komsomolskaya Pravda/apher: © Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press/www.globallookpress.com
Поисково-спасательная операция прекращена

Число погибших в аварии с самолетом Ан-26 в Харьковской области увеличилось с 22 человек до 25. Всего в нем летело 27 человек, хотя изначально к учебным полетам готовились 28 – один из курсантов остался в части, поскольку не был допущен к полетам. 

Двое курсантов смогли выпрыгнуть из самолета незадолго до аварии. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Один из них скончался в больнице. 

По предварительной версии, причиной крушения стала неисправность двигателя. Перед посадкой командир самолета был спокоен и докладывал диспетчеру о готовности посадить борт на одном двигателе. Эксперты полагают, что при посадке самолет мог зацепиться за землю.

Сегодня на Украине объявлен день траура – об этом заявил Владимир Зеленский. Спасатели с утра прекратили поиски, поскольку им удалось обнаружить тела всех курсантов. 

Напомним, авария произошла в минувшую пятницу около 22 часов по Москве. Самолет разбился во время посадки на аэродром военной части под Чугуево. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним. По неподтвержденной информации, разбившийся Ан-26 был 1977 года выпуска. Его собирались отправить на ремонт, после чего продлить срок эксплуатации на 2 года. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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По реке плывет топор из села Чугуево.
<цензура> и высоко ж взлетела, железяка...
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