В подмосковном Ступине обрушился надземный переход: есть пострадавшие

Из-за перегрузки моста произошла деформация крепежных элементов

Надземный переход обрушился утром в воскресенье в промзоне в районе подмосковного города Ступино. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что  число пострадавших в результате обрушения достигло не менее 30.

Об этом пишет РИА "Новости". 

Инцидент произошел в деревне Сидорово на территории фирмы FM Logistic. По предварительной информации, длина перехода составляла 35 метров, высота – 4 метра.

На месте работают сотрудники медицины катастроф, МЧС и скорой помощи. Для эвакуации пострадавших спасатели используют специальный медицинский вертолет "Асат". Предварительная причина происшествия – перегрузка моста. 

Известно, что инцидент произошел на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. 

Руслан ЭСЕРОВ

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