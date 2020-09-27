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Надземный переход обрушился утром в воскресенье в промзоне в районе подмосковного города Ступино. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что число пострадавших в результате обрушения достигло не менее 30.
Об этом пишет РИА "Новости".
Инцидент произошел в деревне Сидорово на территории фирмы FM Logistic. По предварительной информации, длина перехода составляла 35 метров, высота – 4 метра.
На месте работают сотрудники медицины катастроф, МЧС и скорой помощи. Для эвакуации пострадавших спасатели используют специальный медицинский вертолет "Асат". Предварительная причина происшествия – перегрузка моста.
Известно, что инцидент произошел на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово.
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