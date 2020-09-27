Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

По меньшей мере 6 человек скончались в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром в Калининградской области. Еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как информировала газета "Комсомольская правда" в своей электронной версии, причиной аварии, по поступающим данным, стало то, что водитель пассажирского автобуса без объяснения причин выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Водитель грузовика в результате случившегося скончался на месте.

В Сети распространяются видео с последствиями аварии.

На ролике, размещенном на youtube-канале "kaliningrad 24", показана текущая ситуация на месте инцидента.

Позже стало известно, что число погибших увеличилось до семи, а пострадавших – до 10.