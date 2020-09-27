Оба водителя остались живы

На состязании, к которому приковано внимание всего мира, произошел неприятный инцидент. В ходе заезда на гонке "Формулы-2" столкнулись два болида. Из-за произошедшего соревнование пришлось приостановить.

Как пояснил один из участников аварии Джек Эйткен, ДТП произошло из-за прокола колеса. На своей странице в "Твиттер" он поблагодарил за заботу переживавших фанатов. По словам пилота, второй участник инцидента Лука Гьотто тоже не пострадал.

Однако организаторы остановили мероприятие и решили его не возобновлять, передает РИА "Новости. Спорт".

