Гонку "Формулы-2" в Сочи пришлось прервать из-за аварии - видео

Оба водителя остались живы

На состязании, к которому приковано внимание всего мира, произошел неприятный инцидент. В ходе заезда на гонке "Формулы-2" столкнулись два болида. Из-за произошедшего соревнование пришлось приостановить.

Как пояснил один из участников аварии Джек Эйткен, ДТП произошло из-за прокола колеса. На своей странице в "Твиттер" он поблагодарил за заботу переживавших фанатов. По словам пилота, второй участник инцидента Лука Гьотто тоже не пострадал.


Однако организаторы остановили мероприятие и решили его не возобновлять, передает РИА "Новости. Спорт".

Ольга ФЕДОРОВА

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