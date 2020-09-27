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В Нижегородской области, около села Михальчиково, в Волгу рухнул легкомоторный самолет. Два человека, находящиеся на борту, не выжили.
Об этом сообщает МЧС, пишет РИА "Новости". Как передает "Комсомольская правда", воздушное судно летало над водой, а когда попыталось набрать высоту, начало падать.
Спецслужбы поймали несущиеся по течению обломки и начали вытаскивать их на берег.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики