Два человека погибли

В Нижегородской области, около села Михальчиково, в Волгу рухнул легкомоторный самолет. Два человека, находящиеся на борту, не выжили.

Об этом сообщает МЧС, пишет РИА "Новости". Как передает "Комсомольская правда", воздушное судно летало над водой, а когда попыталось набрать высоту, начало падать.

Спецслужбы поймали несущиеся по течению обломки и начали вытаскивать их на берег.