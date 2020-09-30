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В среду в столице Франции раздался сильный хлопок – звук долетел даже до пригородов и попал на трансляцию Открытого чемпионата страны по теннису.
О том, что в Париже раздался взрыв сообщило информационное агентство Reuters. Однако, как позже сообщили во французской полиции, раздавшийся звук спровоцировал истребитель, пролетевший над столицей.
Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.— Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020
N'encombrez pas les lignes de secours !
"Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", – написано в сообщении.
Полиция попросила не обрывать телефоны служб экстренной помощи из-за произошедшего.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики