СМИ сообщили о мощном взрыве в Париже

Власти рассказали о причинах произошедшего

В среду в столице Франции раздался сильный хлопок – звук долетел даже до пригородов и попал на трансляцию Открытого чемпионата страны по теннису. 

О том, что в Париже раздался взрыв сообщило информационное агентство Reuters. Однако, как позже сообщили во французской полиции, раздавшийся звук спровоцировал истребитель, пролетевший над столицей.

"Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", – написано в сообщении. 

Полиция попросила не обрывать телефоны служб экстренной помощи из-за произошедшего. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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