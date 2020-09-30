Женщину успели доставить в больницу

На Украине напали на сотрудницу американского посольства. Женщину жестоко избили в Киеве.

После нападения сотрудницу дипмиссии успели доставить в больницу, однако медики не сумели ее спасти. Женщина скончалась.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Украинская полиция раскрыла подробности случившегося. Сообщается, что женщину нашли близ железной дороги с травмой головы. Она была без сознания, говорится на сайте полиции. По предварительной версии, напасть на сотрудницу посольства США мог высокий мужчина в возрасте 30-40 лет, с темными волосами. Сейчас его ищут.