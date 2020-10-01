Напугавшие турок самолеты прибыли не из России - МЧС РФ

Леса в Анталье тушили другие

Испугавшие турок пролетом близко к домам Бе-200 прибыли не из России. Так ответили в МЧС РФ на требования Анкары объяснить происходящее.

Наши самолеты-амфибии не участвуют в тушении пожаров на турецком курорте, сообщили в пресс-службе российского ведомства, отмечает РЕН ТВ. 

Ранее одна из турецких газет писала, что в одном из районов Антальи 28 сентября летали российские Бе-200. Будто, набрав воды, чтобы тушить пожары, один самолет проследовал так близко к крышам жилых домов, что их обитатели заволновались, передает телеканал "360".

Полет сняли на камеру. Видео было опубликовано в Сети.

Турки потребовали от России прояснить ситуацию.

Между тем с июня в Турции уже четыре месяца находятся два российских самолета-амфибии, направленные на помощь в тушении лесных пожаров. Они  дежурят в районе Бодрума, Антальи и Измира. В июле один такой Бе-200 в провинции Сакарья заливал пламя на производстве.

Полина ДОРОЖКИНА

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