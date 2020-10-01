В Липецке судье предъявят обвинение из-за ДТП со смертельным исходом

Правоохранители получили одобрение на возбуждение уголовного дела

В Липецке СК РФ готовится возбудить уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ против экс-мирового судьи судебного участка № 27 Октябрьского судебного района города Надежды Федоровой. Эта статья касается нарушения правил дорожного движения, в результате которых по неосторожности погиб человек. Правоохранители смогли получить разрешение на это от Высшей квалификационной коллегии судей.

В начале августа Верховный суд получил запрос от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он просил лишить Федорову судейской мантии, а, соответственно, и неприкосновенности. Следователи не могли возбудить уголовное дело в отношении нее из-за статуса судьи, хоть она и не работала больше.

Представление главы СК РФ Высшая квалификационная коллегия судей три раза безуспешно пыталась рассмотреть. Каждый раз Федорова срывала заседание под предлогом плохого самочувствия. Перед последним заседанием, на прошлой неделе Федорова попала на больничную койку "по экстренным жизненным показаниям". Однако ВКС провела заседание без нее.

В региональной пресс-службе СК РФ сообщили изданию Lipetsk.Media, что следователи проанализировали показания очевидцев, а также видео с камер наблюдения, взяли генетический материал с машины. Теперь у правоохранителей есть доказательства того, что Федорова находилась на водительском месте Nissan Tiida сама в момент аварии. Теперь из-за махинаций со следствием экс-судьбе могут грозить и другие проблемы. Федорова может лишиться всех судейских привилегий, например, пенсии.

Резонансная авария произошла в ноябре 2019 года. На пешеходном переходе Nissan Tiida врезался в пожилую женщину, которая скончалась от травм в "скорой помощи".