Россияне попали в смертельное ДТП в Турции

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Автобус с российскими туристами попал в аварию по дороге в аэропорт в турецкой Анталье. Есть пострадавшие. Генконсульство выясняет обстоятельства ДТП.
Происшествие случилось вчера, 1 октября. Автобус с 12 россиянами столкнулся с легковушкой, сообщает газета Milliyet. Водитель машины скончался на месте.
Также пострадала одна россиянка. Ее госпитализировали с легкими травмами и выписали сразу после осмотра, рассказали РИА "Новости" в российском генконсульстве в Анталье.
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