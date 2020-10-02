Россияне попали в смертельное ДТП в Турции

Один человек скончался на месте

Автобус с российскими туристами попал в аварию по дороге в аэропорт в турецкой Анталье. Есть пострадавшие. Генконсульство выясняет обстоятельства ДТП.

Происшествие случилось вчера, 1 октября. Автобус с 12 россиянами столкнулся с легковушкой, сообщает газета Milliyet. Водитель машины скончался на месте.

Также пострадала одна россиянка. Ее госпитализировали с легкими травмами и выписали сразу после осмотра, рассказали РИА "Новости" в российском генконсульстве в Анталье.