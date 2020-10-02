Репортаж и съемку с места событий предоставил один из корреспондентов

Под обстрел в Нагорном Карабахе попали российские журналисты. Они находились в городе Мартуни, который подвергся артиллерийской атаке.

Корреспондент "Дождя" Дмитрий Еловский, который 1 октября находился там с коллегами из Ливана, Франции и других стран, сделал репортаж с места событий и снял происходящее на камеру.

Жители города показали ему ранее попавшую под огонь часть города. Когда российский журналист записывал их рассказ и поинтересовался, не от "Града" ли осколок снаряда, который нашли, снова начался обстрел.

На записи слышен грохот звон разбитого стекла. Люди спешно спускаются в подвал и остаются там, пока огонь не стихает. Позже журналисты садятся в машины и отправляются в Степанакерт.

Журналист из Армении Севак Вартунян ранее сообщил, что они попали под шквальный артиллерийский обстрел у здания мэрии города Мартуни. Сам он был ранен – спину порезали разбившиеся стекла.

Намного меньше повезло корреспонденту французской газеты Le Monde. Его состояние врачи назвали крайне тяжелым.

Получил ранение под обстрелом в Мартуни и оператор Арам Григорян. Всего за вчерашний день в Нагорном Карабахе пострадали четыре журналиста.

Ранее сообщалось, что на пути к Степанакерту в Нагорном Карабахе под обстрел азербайджанских беспилотников попала певица Юлия Чичерина. Она не пострадала.