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Под обстрел в Нагорном Карабахе попали российские журналисты. Они находились в городе Мартуни, который подвергся артиллерийской атаке.
Корреспондент "Дождя" Дмитрий Еловский, который 1 октября находился там с коллегами из Ливана, Франции и других стран, сделал репортаж с места событий и снял происходящее на камеру.
Жители города показали ему ранее попавшую под огонь часть города. Когда российский журналист записывал их рассказ и поинтересовался, не от "Града" ли осколок снаряда, который нашли, снова начался обстрел.
На записи слышен грохот звон разбитого стекла. Люди спешно спускаются в подвал и остаются там, пока огонь не стихает. Позже журналисты садятся в машины и отправляются в Степанакерт.
Журналист из Армении Севак Вартунян ранее сообщил, что они попали под шквальный артиллерийский обстрел у здания мэрии города Мартуни. Сам он был ранен – спину порезали разбившиеся стекла.
Намного меньше повезло корреспонденту французской газеты Le Monde. Его состояние врачи назвали крайне тяжелым.
Получил ранение под обстрелом в Мартуни и оператор Арам Григорян. Всего за вчерашний день в Нагорном Карабахе пострадали четыре журналиста.
Ранее сообщалось, что на пути к Степанакерту в Нагорном Карабахе под обстрел азербайджанских беспилотников попала певица Юлия Чичерина. Она не пострадала.
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