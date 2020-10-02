На заведующую детсадом завели дело после гибели воспитательницы

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На заведующую детским садиком завели уголовное дело после того, как там муж зарезал в заведении свою жену, работающую там воспитательницей. Ее обвиняют в халатности.
Случай произошел в конце августа. Ревнивец проник на территорию садика с ножом и напал на свою жену. Детей успели спрятать другие сотрудники.
От полученных травм женщина скончалась на месте, мужчину задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Заведующая детским садом ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности", – заявили правоохранители.
Сама женщина давать комментариев по этому поводу не стала.
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