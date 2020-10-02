На заведующую детсадом завели дело после гибели воспитательницы

Случай произошел в Воскресенске

На заведующую детским садиком завели уголовное дело после того, как там муж зарезал в заведении свою жену, работающую там воспитательницей. Ее обвиняют в халатности. 

Случай произошел в конце августа. Ревнивец проник на территорию садика с ножом и напал на свою жену. Детей успели спрятать другие сотрудники.

От полученных травм женщина скончалась на месте, мужчину задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

"Заведующая детским садом ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности", – заявили правоохранители. 

Сама женщина давать комментариев по этому поводу не стала. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей