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В Подмосковье очередная трагедия. На этот раз нападению подвергся мужчина средних лет. Бдительный житель поселка Развилка отреагировал на странные хлопки за окном и выбежал на улицу проверить, в чем дело.
Оказалось, вечернюю тишину нарушила шумная гулянка у соседей, во время которой развеселившиеся россияне решили запустить салют. Действие происходило вблизи домов, а фейерверк был достаточно мощный, поэтому житель поселка всерьез испугался за свое имущество.
Словесная перепалка плавно перетекла в драку, и Александра избили битой. Сейчас он проходит курс реабилитации в местном медучреждении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Нападавшими занялись правоохранители. Агрессивным нарушителям порядка грозит до пяти лет лишения свободы.
Еще сегодня стало известно, что в Подмосковье поймали двух мужчин с запрещенными веществами. Полицейские обнаружили около 500 граммов героина у двух уроженцев ближнего зарубежья.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики