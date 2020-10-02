Испугавшегося фейерверков мужчину избили битой

За "лишние" вопросы россиянину проломили череп

В Подмосковье очередная трагедия. На этот раз нападению подвергся мужчина средних лет. Бдительный житель поселка Развилка отреагировал на странные хлопки за окном и выбежал на улицу проверить, в чем дело.

Оказалось, вечернюю тишину нарушила шумная гулянка у соседей, во время которой развеселившиеся россияне решили запустить салют. Действие происходило вблизи домов, а фейерверк был достаточно мощный, поэтому житель поселка всерьез испугался за свое имущество.

Словесная перепалка плавно перетекла в драку, и Александра избили битой. Сейчас он проходит курс реабилитации в местном медучреждении, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Нападавшими занялись правоохранители. Агрессивным нарушителям порядка грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще сегодня стало известно, что в Подмосковье поймали двух мужчин с запрещенными веществами. Полицейские обнаружили около 500 граммов героина у двух уроженцев ближнего зарубежья.

Ольга ФЕДОРОВА

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