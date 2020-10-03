Десятки человек пострадали: на Камчатке бьют тревогу из-за масштабной катастрофы

Десятки человек пострадали: на Камчатке бьют тревогу из-за масштабной катастрофы
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/globallookpress.com
Серфингисты жалуются, что у многих начались проблемы со зрением

Накануне Камчатку потрясла страшная экологическая катастрофа. На берег Халактырского пляжа выбросило тысячи морских обитателей. А местные жители рассказали, что вода стала "отравленной".

Глава минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков поведал, что произошедшее может быть связано с химическим загрязнением, однако, каким именно, специалистам только предстоит выяснить. Как передает РИА "Новости", эксперты взяли пробы воды, воздуха и песка, а СК РФ начал свою проверку по данному факту. 

Местным жителям рекомендовали не купаться, ведь в воде нашли нефтепродукты, показатели которых в 3,6 раза превышают норму, а значения фенолов – в 2,5 раза. 

При этом основатель 1-й школы серфинга в России Антон Морозов рассказал телеграм-каналу Mash, что его ученики еще в начале сентября почувствовали недомогание. Люди жаловались на проблемы с глазами, потом у них появилась рвота и сыпь. Сначала предположили, что серфингисты, которые рассказывали об этом в соцсетях, подхватили кишечную инфекцию, но потом заметили, что вода в океане стала странного цвета и плохо пахнуть. 

"Человек 30 уже в целом пострадало. Дети тоже",

– заявил Морозов. 

О симптомах отравления у людей также сообщали другие серфингисты, у многих резало горло и была белая пелена в глазах. Дмитрий Илясов, чемпион России по серфингу 2018 г. поведал RTVI, что у него самого химический ожог роговицы. 

Телеканал RT отметил в видео, опубликованном на "Ютуб", что точная причина загрязнения воды, неизвестна. Вероятно, произошел разлив нефтепродуктов из танкера, но эту теорию должны подтвердить специалисты. 

Полина ИВАНОВА

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