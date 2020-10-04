Об этом заявил помощник президента Азербайджана

Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются. Сегодня сообщалось об обстреле Степанакерта.

Азербайджанская сторона тем временем заявила, что лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян тяжело ранен. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о ранении Арутюняна пока не подтверждена. Отметим, что буквально полчаса назад лидер Нагорного Карабаха опубликовал на своей странице в Фейсбук видеообращение, где озвучил последние новости о ситуации и выразил уверенность, что "победа будет за нами".

Позже в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь Арутюняна опроверг заявления азербайджанской стороны о тяжелом ранении.

Ранее в МИД непризнанной НКР заявили, что обстрелы Степанакерта 4 октября возобновились, пострадали мирные жители, есть разрушения, передает информагентство.