Баку: лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен

Баку: лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Об этом заявил помощник президента Азербайджана

Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются. Сегодня сообщалось об обстреле Степанакерта.

Азербайджанская сторона тем временем заявила, что лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян тяжело ранен. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о ранении Арутюняна пока не подтверждена. Отметим, что буквально полчаса назад лидер Нагорного Карабаха опубликовал на своей странице в Фейсбук видеообращение, где озвучил последние новости о ситуации и выразил уверенность, что "победа будет за нами".

Позже в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь Арутюняна опроверг заявления азербайджанской стороны о тяжелом ранении.

Ранее в МИД непризнанной НКР заявили, что обстрелы Степанакерта 4 октября возобновились, пострадали мирные жители, есть разрушения, передает информагентство.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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