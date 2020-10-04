Российский журналист пострадал при обстреле в Карабахе

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Мужчина получил контузию

Под обстрел в Степанакерте попали несколько российских журналистов. Среди них оказался сотрудник МИЦ "Известия".

Как сообщает РИА Новости, Денис Кулага получил легкую контузию. Под обстрел репортеры попали во время съемок электроподстанции, которая пострадала во время новой атаки азербайджанской стороны.

"В это время начался новый обстрел, снаряды падали рядом с нами",

– рассказал он информагентству.

Сейчас с журналистом все в порядке, у него лишь болит голова.

Ранее в Баку заявили, что глава непризнанной НКР тяжело ранен. В Карабахе эту информацию опровергли.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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