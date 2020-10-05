Хотел успокоить: историк-расчленитель объяснил смертельный выстрел в аспирантку

Обвиняемый по громкому делу озвучил свою версию трагедии

Олег Соколов выступил с заявлением по поводу смерти студентки Анастасии Ещенко. Историк уверяет, что случайно застрелил девушку. На самом деле, он хотел лишь сделать предупредительный выстрел в воздух. Таким образом Соколов намеривался привести в чувство разнервничавшуюся любовницу. 

Обвиняемый по делу об убийстве и расчленении сожительницы уверяет, что смерть возлюбленной аспирантки в его планы не входила. С его точки зрения, ситуация развивалась следующим образом. Ещенко пришла в квартиру в возбужденном состоянии. В ее руках был нож. Потом у девушки случилась истерика. Соколов не знал, как помочь ей успокоиться, и поэтому достал пистолет. Он хотел произвести выстрел в сторону, так как думал, что от громкого звука аспирантка придет в себя. В итоге пуля угодила девушке в голову, и она скончалась, передает РИА Новости.

Также стало известно, что историк признан вменяемым.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Соколов подал иск к бывшей студентке и любовнице Екатерине Пржигодзкой. По его словам, женщина публично оклеветала его.

Ольга ФЕДОРОВА

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