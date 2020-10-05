Местная жительница решила засудить невежливых гостей, устроивших беспорядок у могилы ее родных

Уроженка Подмосковья Мария Никифорова обнаружила на Долгопрудненском кладбище, куда пришла прибраться на захоронениях своих родных, множество людей, задействованных в съемках для фильма. На скамейке у одной из могил ее родственника сидели незваные гости, решившие устроить трапезу прямо на месте.

Женщина заявила, что киношники веселились и бегали по кладбищу, а с одного из надгробий и вовсе вытащили памятник. Разозленная Мария прогнала невежливую киногруппу и убрала оставленный ими бардак. А затем решила обратиться в погост, где ей сообщили, что пришедшие люди имеют разрешение на организацию съемки. Но Никифорова восприняла это с большой долей сомнения и обратилась к местным властям, которые подтвердили, что никакого запроса на съемку к ним не поступало.

Мария отнеслась к инциденту весьма серьезно: она выясняет контакты киностудии, которая допустила непростительную халатность, и готовит против нее судебный иск. По словам юристов, привлечение организаторов к штрафу вполне реально – вандализм на кладбище грозит десятками тысяч рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее стало известно, что полицейские задержали в Коломне мужчину, подозреваемого в повреждении купола часовни.