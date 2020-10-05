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Спасатели из Подмосковья помогли ребенку, голова которого застряла в детском горшке. Инцидент произошел в городе Коломна.
Сообщается, что пятилетний мальчик засунул голову в отверстие горшка. Через некоторое время малыш попытался выбраться, но у него ничего не получилось. На помощь подоспела мать ребенка. Однако все было тщетно.
Женщине пришлось обращаться за помощью к спасателям. Приехавшим специалистам удалось снять пластиковый предмет без использования напильника.
Мальчик не получил никаких травм, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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