Ребенок попал в неловкую ситуацию с горшком: пришлось вызывать спасателей

К счастью, мальчик не пострадал

Спасатели из Подмосковья помогли ребенку, голова которого застряла в детском горшке. Инцидент произошел в городе Коломна.

Сообщается, что пятилетний мальчик засунул голову в отверстие горшка. Через некоторое время малыш попытался выбраться, но у него ничего не получилось. На помощь подоспела мать ребенка. Однако все было тщетно.

Женщине пришлось обращаться за помощью к спасателям. Приехавшим специалистам удалось снять пластиковый предмет без использования напильника.

Мальчик не получил никаких травм, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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