Идет проверка окружающей среды на тихоокеанском побережье

Сообщения об экологической катастрофе на Камчатке подтолкнули несколько ведомств к отправке специалистов для изучения ситуации на месте. Они взяли пробы и провели необходимые анализы. Выводы оказались не утешительными.

Результаты проверки, проведенной региональным Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), показали, что содержание в воде у побережья нефтепродуктов превышает норму в четыре раза, а фенола – в два с половиной. После исследования песка и воды на пляже в трех бухтах лишь на Халактырском побережье обнаружили наличие горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ведомство по-прежнему контролирует ситуацию. Берутся пробы с загрязненных участков. Ведутся наблюдения за состоянием почвы и воздуха, для чего взяты тысячи образцов. Обследованы полигоны, с которых могла произойти утечка вредных отходов, передает телеканал "360".

Между тем, как сообщили в Минприроды РФ, превышения содержания ядовитых веществ по нефтепродуктам в пробах воды и почвы с Камчатки не найдено. И возможность того, что причина загрязнения кроется в деятельности людей, мала, приводит RT данные ведомства.

Ранее были названы виновные в экологической катастрофе на Камчатке. Все началось с того, что на берег Халактырского пляжа выбросило тысячи морских обитателей, а местные жители рассказали, что вода стала "отравленной".