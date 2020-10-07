Стали известны результаты анализов воды на Камчатке

Идет проверка окружающей среды на тихоокеанском побережье

Сообщения об экологической катастрофе на Камчатке подтолкнули несколько ведомств к отправке специалистов для изучения ситуации на месте. Они взяли пробы и провели необходимые анализы. Выводы оказались не утешительными. 

Результаты проверки, проведенной региональным Управлением по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), показали, что содержание в воде у побережья нефтепродуктов превышает норму в четыре раза, а фенола – в два с половиной.  После исследования песка и воды на пляже в трех бухтах лишь на Халактырском побережье обнаружили наличие горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ведомство по-прежнему контролирует ситуацию. Берутся пробы с загрязненных участков. Ведутся наблюдения за состоянием почвы и воздуха, для чего взяты тысячи образцов. Обследованы полигоны, с которых могла произойти утечка вредных отходов, передает телеканал "360".

Между тем, как сообщили в Минприроды РФ, превышения  содержания ядовитых веществ по нефтепродуктам в пробах воды и почвы с Камчатки не найдено. И возможность того, что причина загрязнения кроется в деятельности людей, мала, приводит RT данные ведомства.

Ранее были названы виновные в экологической катастрофе на Камчатке. Все началось с того, что на берег Халактырского пляжа выбросило тысячи морских обитателей, а местные жители рассказали, что вода стала "отравленной".

Полина ДОРОЖКИНА

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