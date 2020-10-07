Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП

Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП
Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Эвакуируют села и деревни

На складе боеприпасов Министерства обороны произошел пожар. Горит военная часть №55443. Об этом сообщают местные новости со ссылкой на очевидцев произошедшего. 

Инцидент произошел в селе Шелемишевские хутора в Скопинском районе. Как пишет "Рязань.Инфо", слышны взрывы снарядов. 

"Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха", – заявили очевидцы. 

В связи с произошедшим началась эвакуация деревни Кузьминка-2, пишет РИА "Новости". Минобороны заявило, что снаряды взрываются на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области. По предварительной информации, пожар перекинулся на склад с загоревшейся травы. Люди, которые находились там, на данный момент эвакуированы. Информации о жертвах нет. 

Минобороны заявило, что взрывы на рязанском складе боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам.

Евгения НАГОРСКАЯ

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