Эвакуируют села и деревни

На складе боеприпасов Министерства обороны произошел пожар. Горит военная часть №55443. Об этом сообщают местные новости со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Инцидент произошел в селе Шелемишевские хутора в Скопинском районе. Как пишет "Рязань.Инфо", слышны взрывы снарядов.

"Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха", – заявили очевидцы.

В связи с произошедшим началась эвакуация деревни Кузьминка-2, пишет РИА "Новости". Минобороны заявило, что снаряды взрываются на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области. По предварительной информации, пожар перекинулся на склад с загоревшейся травы. Люди, которые находились там, на данный момент эвакуированы. Информации о жертвах нет.

Минобороны заявило, что взрывы на рязанском складе боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам.