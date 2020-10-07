ЧП под Рязанью: огонь перекинулся на близлежащую деревню

ЧП под Рязанью: огонь перекинулся на близлежащую деревню
Фото: Frans Lanting//www.globallookpress.com
Работа над ликвидацией пожара продолжается

Стало известно о том, что в военной части под Рязанью произошло ЧП. На складе боеприпасов Министерства обороны вспыхнул пожар.

Ситуацию не удалось взять под контроль – огонь перекинулся на деревню Кузьминки-2, передает Телеграмм-канал Life Shot.

Ранее появилась информация о том, что производится эвакуация жителей деревни. Селение находится в трех километрах от складов. В нем проживает около 24-х человек. 

Позже стало известно, что эвакуировали около 1,6 тыс. человек из 14 населенных пунктов, сообщает телеграм-канал РИА "Новости". В рязанскую область к месту пожара вылетел глава МЧС.

Инцидент произошел в селе Шелемишевские хутора в Скопинском районе. Местные жители рассказывают о частных взрывах боеприпасов в зоне ЧП.

Отмечается, что в тушении пожара задействовали вертолеты. Также готовят самолет-танкер Ил-76 и пожарный поезд. 

Из-за происшествия пришлось перекрыть федеральную трассу "Каспий", сообщает Телеграмм-канал "ВестиFM+". 

Было принято решение эвакуировать жителей более десяти сел, находящихся в радиусе пяти километров, передает РИА "Новости". 

По некоторым данным, ЧП произошло из-за горящей травы. Огонь перекинулся на помещения, где хранились артиллерийские боеприпасы. Погибших на данный момент нет. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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