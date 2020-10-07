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Стало известно о том, что в военной части под Рязанью произошло ЧП. На складе боеприпасов Министерства обороны вспыхнул пожар.
Ситуацию не удалось взять под контроль – огонь перекинулся на деревню Кузьминки-2, передает Телеграмм-канал Life Shot.
Ранее появилась информация о том, что производится эвакуация жителей деревни. Селение находится в трех километрах от складов. В нем проживает около 24-х человек.
Позже стало известно, что эвакуировали около 1,6 тыс. человек из 14 населенных пунктов, сообщает телеграм-канал РИА "Новости". В рязанскую область к месту пожара вылетел глава МЧС.
Инцидент произошел в селе Шелемишевские хутора в Скопинском районе. Местные жители рассказывают о частных взрывах боеприпасов в зоне ЧП.
Отмечается, что в тушении пожара задействовали вертолеты. Также готовят самолет-танкер Ил-76 и пожарный поезд.
Из-за происшествия пришлось перекрыть федеральную трассу "Каспий", сообщает Телеграмм-канал "ВестиFM+".
Было принято решение эвакуировать жителей более десяти сел, находящихся в радиусе пяти километров, передает РИА "Новости".
По некоторым данным, ЧП произошло из-за горящей травы. Огонь перекинулся на помещения, где хранились артиллерийские боеприпасы. Погибших на данный момент нет.
Эвакуируют села и деревни
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