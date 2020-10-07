Из-за пожара эвакуируют тысячи человек

Взрывы на военном складе у поселка Желтухино недалеко от Рязани продолжаются потрясли местных жителей. Ближайшие населенные пункты массово эвакуируют, разгоревшаяся стихия перекинулась на жилые здания, рядом разлетаются осколки от снарядов.

Одна из местных жительниц по имени Ольга сообщила, что находилась в тот роковой момент дома. Женщина услышала "стрельбище" и увидела через окно разбегающихся по сторонам людей. Знакомая сообщила ей, что нужно срочно бежать: на военном складе пожар. Ольга схватила внука и рванула из дома.

Женщина уверена: пожар начался из-за того, что кто-то мог поджечь траву или пробраться на военный склад. На территории никого не было – обеденное время. К счастью, ей с внуком удалось спастись.

Другой очевидец по имени Сергей рассказал, что проезжал в нескольких километрах от взрывов – мужчина видел разлетавшиеся осколки и пожар, охвативший самые ближайшие здания. Люди шли по дороге. Мужчина не остался безучастным – перевез несколько человек на безопасное расстояние по просьбе спасателей.

Пожарные бригады не могли подъехать из-за риска погибнуть по причине взрывов артиллерийских снарядов, которые ежесекундно продолжают разлетаться. По словам очевидца, взрывы слышат в каждом населенном пункте в радиусе 20 км.

"Говорят, что есть пострадавшие. Пожарные стянулись со всего района, но пока все вдоль дороги стоят", – рассказал Сергей в беседе с сайтом "Комсомольская правда".

О возгорании на территории военного округа в поселке Желтухино стало известно сегодня, 8 октября. Как сообщает МЧС, к месту пожара стянули практически 200 военнослужащих и 38 единиц техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Власти перекрыли федеральную трассу "Каспий". Эвакуированы десять сел.

Из-за взрыва был контужен один из механиков-водителей пожарного наряда в военной части, сообщает Life Shot.

По последним данным, из-за пожара проведена эвакуация более 2,3 тысяч жителей, передает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". По информации РИА "Новости", число пострадавших в результате возгорания выросло до восьми.

По информации "МБХ-Медиа", после инцидента глава Рязанской области ввел в регионе режим ЧС.