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Житель подмосковной Балашихи угнал машину такси, предварительно избив водителя. Об этом сообщили в МВД.
Таксист заметил, что вызвавший автомобиль клиент был пьян, поэтому отказался его везти. После этого мужчина решил напасть на водителя и уехал на его машине.
Пострадавший обратился в полицию, злоумышленника задержали по горячим следам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Пьяного пассажира арестовали.
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