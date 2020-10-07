Устроил драку и угнал машину: пассажир набросился на таксиста в Подмосковье

Мужчина напал на водителя из-за отказа в поездке

Житель подмосковной Балашихи угнал машину такси, предварительно избив водителя. Об этом сообщили в МВД.

Таксист заметил, что вызвавший автомобиль клиент был пьян, поэтому отказался его везти. После этого мужчина решил напасть на водителя и уехал на его машине.

Пострадавший обратился в полицию, злоумышленника задержали по горячим следам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Пьяного пассажира арестовали.

Карина СИРАЗОВА

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