На помощь спасателям должны прийти силы МЧС из соседних регионов

Пожар и взрывы в Рязанской области продолжаются, однако сейчас боеприпасы взрываются с меньшей интенсивностью.

Сейчас интенсивность взрыва составляет три взрыва в минуту, пишет РИА "Новости". К сожалению, потушить огонь пока не удается, но губернатор Рязани Николай Любимов уверен, что ситуация находится под контролем и случившуюся проблему скоро удастся решить.

Сегодня в зону пожара должно прибыть подкрепление МЧС из других регионов, передает "РБК". Сейчас в Рязанской области работают 194 единицы военной и специальной техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд.

Напомним, что вчера, 7 октября, на складе боеприпасов Минобороны вспыхнул пожар. В результате взрывов огонь перекинулся на деревню Кузьминки-2. Пострадало 10 человек. Жителей близлежащих деревень экстренно эвакуировали.

Ранее очевидцы раскрыли страшные детали о взрывах под Рязанью.