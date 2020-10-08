Справиться с огнем не получается: последние данные о взрывах в Рязанской области

На помощь спасателям должны прийти силы МЧС из соседних регионов

Пожар и взрывы в Рязанской области продолжаются, однако сейчас боеприпасы взрываются с меньшей интенсивностью. 

Сейчас интенсивность взрыва составляет три взрыва в минуту, пишет РИА "Новости". К сожалению, потушить огонь пока не удается, но губернатор Рязани Николай Любимов уверен, что ситуация находится под контролем и случившуюся проблему скоро удастся решить. 

Сегодня в зону пожара должно прибыть подкрепление МЧС из других регионов, передает "РБК". Сейчас в Рязанской области работают 194 единицы военной и специальной техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд. 

Напомним, что вчера, 7 октября, на складе боеприпасов Минобороны вспыхнул пожар. В результате взрывов огонь перекинулся на деревню Кузьминки-2. Пострадало 10 человек. Жителей близлежащих деревень экстренно эвакуировали. 

Ранее очевидцы раскрыли страшные детали о взрывах под Рязанью. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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