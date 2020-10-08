Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
В Агульском районе Дагестана, у села Чираг, которое находится высоко в горах, упала ракета. Металлические осколки и воронку сегодня обнаружили пастухи.
Снаряд прилетел несколько дней назад. Услышав гул, местные жители приняли его за гром, пишет местное РИА "Новости".
Грохот напугал селян, и они выбежали из домов. Ракета рухнула и разорвалась где-то в 10 км от села, передает телеграм канал "Раньше всех. Ну почти".
Некоторые подумали, что снаряд долетел из Нагорного Карабаха. Но местность, в которой это произошло, расположена на огромном расстоянии не только от территории непризнанной республики, но и от границы с одной из сторон конфликта – Азербайджана.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском