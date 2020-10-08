В Дагестане рухнула ракета около села

Снаряд, возможно, прилетел из Нагорного Карабаха

В Агульском районе Дагестана, у села Чираг, которое находится высоко в горах, упала ракета. Металлические осколки и воронку сегодня обнаружили пастухи.

Снаряд прилетел несколько дней назад. Услышав гул, местные жители приняли его за гром, пишет местное РИА "Новости".

Грохот напугал селян, и они выбежали из домов. Ракета рухнула и разорвалась где-то в 10 км от села, передает телеграм канал "Раньше всех. Ну почти".

Некоторые подумали, что снаряд долетел из Нагорного Карабаха. Но местность, в которой это произошло, расположена на огромном расстоянии не только от территории непризнанной республики, но и от границы с одной из сторон конфликта – Азербайджана.

Полина ДОРОЖКИНА

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