По церкви в Шуше нанесли второй удар

Журналисты из России попали под обстрел в Нагорном Карабахе. Сообщается, что есть пострадавшие.

Как передает корреспондент "Спутник Армения", по церкви в Шуше азербайджанская сторона нанесла повторный удар. Речь идет о соборе Сурб Аменапркич Казанчецоц.

"Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них – российские журналисты",

– говорится в сообщении.

По последним данным, ранены трое журналистов.

"Это был преднамеренный и прицельный удар по церкви и журналистам", – заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Об этом сообщает телеграм-канал издания. По его словам, за представителями прессы следили с помощью беспилотника.

РИА Новости тем временем передает со ссылкой на минобороны Армении, что среди раненых при обстреле – иностранный журналист. Его госпитализировали. Одного из сотрудников российских СМИ, который пострадал во время атаки, сейчас оперируют, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Отметим, что во время первого обстрела церкви там были люди – в том числе и дети. По счастливой случайности пострадавших не оказалось. Здание собора в результате удара азербайджанской стороны было повреждено.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Сейчас там продолжаются бои. Договориться о прекращении огня сторонам пока не удалось.