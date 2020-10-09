Жену известного художника нашли мертвой

Медики никак не смогли помочь женщине

Стало известно, что в Москве умерла жена художника-плакатиста Андрея Логвина. Скорую вызвал сам мужчина, когда нашел бездыханное тело своей супруги. 

Прибывшие врачи ничего не смогли сделать и констатирована смерть 53-летней Марии Р. Предполагается, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

"Каких-либо следов свидетельствующих о криминальном характере смерти на теле обнаружено не было", -пишет "Комсомольская правда".

Сейчас тело жены Андрея Логвина направлено в морг на экспертизу, которая поможет выяснить причину смерти. 

Ранее стало известно, что ушел из жизни народный артист СССР. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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