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Стало известно, что в Москве умерла жена художника-плакатиста Андрея Логвина. Скорую вызвал сам мужчина, когда нашел бездыханное тело своей супруги.
Прибывшие врачи ничего не смогли сделать и констатирована смерть 53-летней Марии Р. Предполагается, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
"Каких-либо следов свидетельствующих о криминальном характере смерти на теле обнаружено не было", -пишет "Комсомольская правда".
Сейчас тело жены Андрея Логвина направлено в морг на экспертизу, которая поможет выяснить причину смерти.
Ранее стало известно, что ушел из жизни народный артист СССР.
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