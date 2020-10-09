Главу архангельского Минобразования заподозрили в разврате

Чиновника задержали до выяснения всех обстоятельств

И.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан на 48 часов. Об этом сообщили в пятницу, 9 октября, в пресс-службе регионального правительства.

Чиновника подозревают в совершении развратных действий и педофилии.

"Подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера",

говорится в сообщении СК РФ по Архангельской области.

В кабинете Гнедышева идет обыск, передает издание "29.ru".

Гнедышев занимал пост министра образования области с августа 2020 г., до этого он был директором гимназии в Северодвинске.  8 октября 2020 г. губернатор Архангельской области Александр Цыбульский  распустил правительство региона.

Николай ВИКТОРОВ

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