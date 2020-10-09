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И.о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан на 48 часов. Об этом сообщили в пятницу, 9 октября, в пресс-службе регионального правительства.
Чиновника подозревают в совершении развратных действий и педофилии.
"Подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера",
– говорится в сообщении СК РФ по Архангельской области.
В кабинете Гнедышева идет обыск, передает издание "29.ru".
Гнедышев занимал пост министра образования области с августа 2020 г., до этого он был директором гимназии в Северодвинске. 8 октября 2020 г. губернатор Архангельской области Александр Цыбульский распустил правительство региона.
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