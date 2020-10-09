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В Ногинске случилась страшная трагедия. В доме ученого и полковника в отставке Геннадия Земского произошел пожар. В результате возгорания погибли три человека.
Около двух часов ночи на втором этаже вспыхнул огонь, легко распространившись по комнатам из-за того, что дом был сделан из дерева.
Там в этот момент спали жена, дочь и внучка Земского. Они не успели выбраться, так как этаж обрушился.
Ночевавший на первом этаже Земской вместе с мужем старшей дочери и двумя другими внуками смог покинуть горящее строение, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Сообщается, что в тушении пожара участвовали 32 человека и десять пожарных машин. Спустя семь часов возгорание удалось ликвидировать.
Предварительная причина трагедии – неисправность электропроводки.
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