У мальчика, как минимум, сотрясение мозга

В Сергиево-Посадском городском округе, поселке Лесхоз маленький ребенок выпал из окна с третьего этажа. Кроху, которому год и семь месяцев, нашла женщина, живущая на первом этаже, услышав странные звуки.

Соседка вернула мальчика бабушке, а заодно позвонила в "скорую". Врачи забрали малыша в реанимацию региональной больницы. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что у матери малыша есть еще пять детей, которым нет 18 лет. Женщина родила их от разных мужчин и сейчас одинока.

За детьми следит бабушка, пока ее дочь работает. Однако в тот злополучный день от пенсионерки полицейские почувствовали перегар. Оказалось, что она выпивала накануне, а в ее крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя. Мать пострадавшего ребенка не захотела общаться с правоохранителями, поэтому пока всех детей отправили в городскую больницу, так как было решено, что они находятся в опасном положении. Теперь судьбу детей решат специалисты, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".