Неподалеку от Байкала разлилась нефть

Власти Кежемского района ввели режим ЧС – выяснилось, что в реку Ангара попало около 500 литров дизельного топлива.

"Постановление администрации Кежемского района от 9 октября введен режим ЧС на территории района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", – говорится в сообщении, пишет "Интерфакс".

Инцидент произошел во время перекачки топлива с баржи. По предварительной информации причиной разлива могла стать неправильная транспортировка горючего и износ транспортного контейнера. На месте происшествия помимо прокуратуры работают сотрудники краевого главка МВД, СКР и МЧС.

Река Ангара является крупнейшим притоком Енисея. Она берет начало из Байкала и протекает по территории Иркутской области и Красноярского края.