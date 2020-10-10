В Крыму нашли бомбу

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В селе Первомайское Кировского района Крыма обнаружили стокилограммовую бомбу ФАБ-100. Специалисты приехали на место для обезвреживания снаряда.
Как указано в сообщении ведомства, бомба осталась там после Великой Отечественной войны. Сотрудники МЧС выполнили работы по обезвреживанию оружия. Боеприпас перевезли на полигон, где и уничтожили.
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