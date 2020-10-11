В Сети появилось видео случившегося

Взрыв произошел возле гостиницы "Планета" в Минске.

В Сети появилось видео – кадры опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".

По предварительным данным, это был управляемый подрыв свето-звуковой гранаты, которая не разорвалась. Взрывотехники уничтожили ее накладным зарядом. Такие гранаты использует спецназ при разгоне протестующих.

Сегодня в Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе. В Минске произошли столкновения митингующих и силовиков.

Как сообщает телеграм-канал БАЖ, в столице Белоруссии задержали более 20 журналистов, которые освещали протесты. Среди них были и сотрудники российских СМИ.

Минская милиция 11 октября задержала несколько десятков митингующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич. Отмечается, что "марш гордости", который проходит сегодня, не согласован с властями.