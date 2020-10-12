СМИ: известный журналист попал в больницу со страшными травмами

У телеведущего сотрясение мозга

СМИ стало известно, что Павел Лобков, известный журналист, оказался на больничной койке. У обозревателя "Дождя" закрытая черепно-мозговой травмой. 

Об этом поведал источник в экстренных службах телеканалу "360". Вероятно, Лобков ударился головой, упав. Бригаду врачей ему вызвали домой. По информации журналистов, медики сочли, что он не был трезв.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы

Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода

Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии

Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей