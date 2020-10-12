У телеведущего сотрясение мозга

СМИ стало известно, что Павел Лобков, известный журналист, оказался на больничной койке. У обозревателя "Дождя" закрытая черепно-мозговой травмой.

Об этом поведал источник в экстренных службах телеканалу "360". Вероятно, Лобков ударился головой, упав. Бригаду врачей ему вызвали домой. По информации журналистов, медики сочли, что он не был трезв.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.