В Нижегородской области мужчина обстрелял рейсовый автобус - есть погибшие

Преступник пустился в бега

Стало известно, что мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор в Нижегородской области. Злоумышленник напал на людей с ружьем и рюкзаком. 

Личность мужчины уже установлена, в совершении преступления подозревается молодой человек 2002 года рождения, сообщает канал "360". В результате обстрела погибли четыре человека и трое получили ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. 

Сам преступник после совершенного преступления сбежал в лес, но сотрудникам полиции удалось его задержать, пишет "МИР24"

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства людей в Нижегородской области. 

Ранее стало известно о стрельбе на юге Москвы. Информации о пострадавших пока нет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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