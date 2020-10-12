В Нижегородской области мужчина обстрелял рейсовый автобус - есть погибшие

Преступник пустился в бега

Стало известно, что мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор в Нижегородской области. Злоумышленник напал на людей с ружьем и рюкзаком.

Личность мужчины уже установлена, в совершении преступления подозревается молодой человек 2002 года рождения, сообщает канал "360". В результате обстрела погибли четыре человека и трое получили ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Сам преступник после совершенного преступления сбежал в лес, но сотрудникам полиции удалось его задержать, пишет "МИР24".

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства людей в Нижегородской области.

Ранее стало известно о стрельбе на юге Москвы. Информации о пострадавших пока нет.

